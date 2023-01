Görüntüleri Türkiye gündemine oturdu! Mini etekle ders anlatan öğretmenden eleştirilere yanıt

Mini etekli ders anlattığı görüntülerle gündem olan kadın öğretmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kendisini eğitimi çok seven bir insan olarak tanımlayan kadın öğretmen "Neden haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Sevenlerimden destek bekliyorum" dedi.

Özel bir eğitim kurumunda KPSS'ye yönelik ders veren kadın öğretmenin ders anlatırken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"DÜŞÜNEMEDİĞİM BAŞKA STRATEJİLER Mİ VAR?"

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği kadın öğretmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi. Kendisini eğitimi çok seven ve küçük tatlı hedefleri olan bir insan olarak tanımlayan kadın öğretmen, "Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Yahut daha fazla tıklanma almak mı ? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var?" ifadelerini kullandı.

"SEVENLERİMDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Açıklamasının devamında çıkan haberlere anlam veremediğini ifade eden kadın öğretmen, "Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız ? Bilmiyorum… Şaşkınım… Sevenlerimden destek bekliyorum. Sadece bu kadar…" sözlerine yer verdi.

İşte kadın öğretmenin o paylaşımı;