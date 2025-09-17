Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Tarihi 'Akademi Zamanı' Sergisiyle Anlatıldı

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesinin ikinci bölümü "Akademi Zamanı" adlı sergide ele alındı.

Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından "Akademi Zamanı" adlı ikinci bölüm, yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

Sergi projesi, 1882'de "Sanayi-i Nefise Mektebi" adıyla kurulan, uzun süre "İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi" olarak anılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin 143 yıllık tarihini sergileme amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sergi, Türkiye'nin kültürel gelişimini resmediyor

Açılışta konuşan MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Erdem Erbaş, serginin sadece 1948-1982 yılları arasındaki bir dönemi belgelemekle kalmadığını, aynı zamanda Türkiye'de sanat eğitiminin dönüşümünün, sanatçı kimliğinin evrimini ve akademik üretimin toplumsal etkisini görünür kıldığını söyledi.

Erbaş, serginin ayrıca bir kurumun tarihini anlatmasının yanı sıra Türkiye'nin kültürel gelişimini de resmettiğini belirterek, "Akademinin ilk kurulmasından ve kurumsal olarak faaliyete geçmesinden hemen sonra 1948'deki bu ikinci bölüm üniversitemizdeki yaşanan dönüşümleri, eğitim anlayışındaki değişimleri ve sanat üretimindeki çeşitlenmeyi kapsamlı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu sürece katkı koyan çok sayıda sanatçı ve üniversitemiz bünyesinde olan öğretim elemanlarımız bulunmaktadır. Onları minnetle anmak, onları minnetle yad etmek çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Müze koleksiyonundan eserler de sergide izleyiciyle buluşuyor

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Doç. Dr. İlona Baytar, "Akademi Zamanı" sergisinin akademinin belleğini, üretimlerini ve sanat tarihindeki rolünü gün ışığına çıkarttığına işaret ederek, sergiyle uzun yıllar müze depolarında kalan eserlerin de izleyicilerin karşısına çıktığını aktardı.

Sergi küratörlerinden Emre Zeytinoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1948-1982 yılları arasında birçok olay yaşandığını söyleyerek, "1975'te okula öğrenci olarak girdim, bir sürü şey yaşadım ve gördüm. Ama sergiyi yaparken tekrar o metinleri, o olayları toplayıp birleştirmeye başladığım zaman o dönemin ne kadar hareketli, ne kadar karmaşık bir dönem olduğunu, karmaşıklığı iyi anlamda söylüyorum, yeniden teşhis ettim ve pek çok şeyi aynı ağırlıkta bir arada sergilemeyi düşündük." dedi.

Açılışta ayrıca küratör Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden bir konuşma yaptı.

Serginin küratöryel ekibinde Zeytinoğlu ve Erden'in yanı sıra Can Aytekin yer alıyor. Tasarımını ise Savaş Çekiç'in yaptığı sergi, kurum hafızasına büyük darbe vuran yangından sonra akademinin üniversite kimliğine kavuştuğu süreci ele alıyor.

Sergi, ayrıca akademinin tarihini, modernleşme hamlelerini, sanatsal yönelimleri, idari biçimlerin ve eğitim yöntemlerinin birbiriyle çatışan ve uzlaşan kronolojisini dokümanter bir yaklaşımla sunuyor.