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Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu

Milli Yol Partisi'nden İsrail Protestosu
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partililerle birlikte İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Çayır, petrol ihraç eden Müslüman ülkelerden sessiz kalmamalarını ve petrol satışlarını durdurmalarını talep etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüyerek protesto etti.

Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde tekbirlerle İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Büyükelçilik konutu yakınında grup adına açıklama yapan Çayır, Filistin'in aylardır bombalandığını, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere insanların öldürüldüğünü belirtti.

Remzi Çayır, İsrail'in saldırıları karşısında NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlar ile Amerika, Fransa, Almanya gibi devletlerin, olup biteni seyretmek, gizli gizli alkışlamak dışında kıllarını kıpırdatmadıklarını kaydetti.

Petrol ihraç eden Müslüman ülkelere, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmaması çağrısında bulunan Çayır, "Hiç olmazsa bir ay, iki ay petrol satmayın. Petrol satışını durdurun." dedi.

Zulme karşı durmanın bir insanlık ödevi olduğunu söyleyen Çayır, "Türk milletinin bu asil duruşu elbette önemlidir. Türk milleti, bu coğrafyanın, bu ülkenin istikbalidir. Allah'a şükür ki Türk milleti ayaktadır ve o zulmü defedecek güçtedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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