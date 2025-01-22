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Milli yas ilanının ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

İstanbul'da Nakkaştepe Millet Bahçesi, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Edirnekapı, Ulus, Taksim Cumhuriyet Anıtı ile Atatürk Kültür Merkezi gibi bazı simge noktalarda bulunan dev Türk bayraklarının yarıya indirilmesi ise AA ekiplerince görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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