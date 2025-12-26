Milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi, Malezya korvetlerinde kullanılacak

Su üstü harp gemilerinin olumsuz hava ve deniz koşullarında maruz kaldığı dinamik etkileri sönümlendirerek, platformların muharebe görevlerini en üst seviyede ve güvenle sürdürmesini sağlayan milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi'nin, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde inşası devam eden Malezya korvetlerine teslimatları tamamlandı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin "mavi vatan"daki mühendislik gücü STM, askeri denizcilik alanında kritik yerlileştirme ve millileştirme adımlarını ihracata dönüştürmeyi sürdürüyor.

STM ve Robotek Otomasyon Teknolojileri işbirliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi daha önce korvet sınıfı savaş gemilerine başarı ile entegre edilmişti. Milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi, STM ana yükleniciliğinde yürütülen Malezya Korvet Projesi kapsamında üç korvete daha entegre ediliyor. Sistemin fabrika kabul testleri ve teslimat süreçleri başarıyla tamamlandı.

Milli Yalpa Sönümlendirme Sistemi, STM'nin yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında daha önce iki korvete daha entegre edilmişti. Böylece bugüne kadar Türkiye tarafından ihraç edilen toplam 5 savaş gemisinde milli sistem kullanılmış oldu.

Zorlu deniz şartları ve ani manevralar sonucu oluşan hareketleri asgari seviyeye indiriyor

Sistem, ayrıca Türkiye'nin milli fırkateyn projeleri kapsamında MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateynlerde de görev yapacak. 2024'te Türk Loydu ürün sertifikasını alan Yalpa Sönümlendirme Sistemi, Türk Loydu'nun da üyesi olduğu Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) bünyesindeki tüm klas kuruluşları tarafından sertifikalandırılan gemilerde kullanılabilecek.

Daha önce yurt dışından tedarik edilen yalpa sönümlendirme sistemlerinde, STM'nin milli çözümü ile dışa bağımlılık sona erdi.

Geminin her iki yöndeki aşırı yalpa hareketine karşı daha stabil bir platform sağlamak amacıyla geliştirilen Yalpa Sönümlendirme Sistemi, dalgalı deniz koşullarında platformların operasyon kabiliyetini artırıyor.

Zorlu hava ve deniz koşullarında platformun operasyonel verimliliğini ve personel konforunu artıran sistem, seyir ve muharebe esnasında zorlu deniz şartları ve ani manevralar sonucu oluşan hareketleri asgari seviyeye indiriyor.

Helikopter harekatı, silah stabilizasyonu, denizde ikmal ile malzeme ve personel transferi faaliyetlerine katkı sağlayan Yalpa Sönümlendirme Sistemi, zorlu deniz koşullarına dayanıklı tasarımı, otomatik ve adaptif çalışma kabiliyeti ile öne çıkıyor.