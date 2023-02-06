Milli Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama: Nakliye uçakları göreve hazır

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmaları başlattı. Afad, 7,4 büyüklüğündeki depremde 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaşanan deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama geldi.

DEPREMDEN BİRLİKLER DE ETKİLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin de etkilendiği bildirildi.

"NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR"

Hasar tespit çalışmaları devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir."