Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü'ne videolu kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü'nü Alay Marşı'nın seslendirildiği video ile kutladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, "Alay Marşı"nın "Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı / Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı" dizelerinin seslendirildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının operasyon ve intikal görüntülerinin yer aldığı video da yer aldı.