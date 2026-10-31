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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın Ankara uçuşundan görüntü paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış törenindeki selamlama uçuşundan görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış törenindeki selamlama uçuşundan görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde Türk'ün imzası, yüreklerde kardeşliğin gururu. Türk Yıldızları akrobasi timimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılış töreninde icra ettikleri selamlama uçuşuyla gökyüzüne unutulmaz bir an daha bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türk Yıldızları'nın Ankara semalarındaki selamlama uçuşu sırasında kokpit içine ve uçak altına yerleştirilen kameralarla kaydedilen görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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