MSB'den Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım

Güncelleme:
Bakanlık, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Türk birliklerinin atış görüntüleri ve NATO unsurlarının disiplin ve uyumuna vurgu yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata katılan Türk birliklerinin atış görüntülerine yer verildi.




