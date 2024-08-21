Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK/YPG'li teröristlere darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde yedi, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Hakurk bölgesinde yedi, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."