Milli Savunma Bakanlığı'nda Terfi Töreni Düzenlendi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törene katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Atatürk Kültür Sitesi'ndeki törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile Bakanlıkta görevli sivil ve askeri personel katıldı" denildi.