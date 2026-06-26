MSB Armoni Mızıkası Bakü'de ortak konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Armoni Mızıkası Komutanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla başkent Bakü'de ortak konser verdi.

Bakü'nün simge noktalarından Fevvareler Meydanı'nda düzenlenen konsere, MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Haydar Aliyev Askeri Enstitüsü Orkestrası birlikte çıktı.

Program, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu.

İki ülkenin askeri bandolarının seslendirdiği marşlar ve seçkin eserler, meydanı dolduran vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Konsere katılanlar, seslendirilen eserler sırasında zaman zaman marşlara eşlik ederken, program alkışlarla sona erdi.