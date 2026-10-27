Milli Savunma Bakanlığı 2026-2027 askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Kasım ve Aralık 2026 ile Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınıflandırma sonuçlarının dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım aracılığıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlendiği belirtildi.

Paylaşımda, sonuçların e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA