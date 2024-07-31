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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüşmek üzere Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Koramiral Neizhpapa'yı kabul etti.

Kabulde, Oramiral Tatlıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Ercüment Tatlıoğlu Yaşar Güler Ukrayna Ankara Politika Güncel Haberler

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