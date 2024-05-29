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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali, Tanzanya ve Uganda Savunma Bakanları ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ile bir araya geldi. Güler, EFES 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir'e gelen bakanlarla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, EFES 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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