Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Roma'da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Milli Savunma Bakanı Güler'in İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldiği, mevkidaşının Güler'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, törende Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı kaydedildi.