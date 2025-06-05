Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın savunma ve caydırıcılık konulu birinci oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma ve Caydırıcılık Konulu birinci oturuma katıldı" ifadelerine yer verildi.