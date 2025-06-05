Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Aile Fotoğrafında
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde üye ülkelerin Savunma Bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesindeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel