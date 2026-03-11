Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığı ve Muş Valiliği'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki denetimlerin ardından Muş Valiliği'ni ziyaret etti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerin ardından Muş Valiliği'ni ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerin ardından Muş Valiliği'ni ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin Vali Avni Çakır'dan bilgi aldığı" belirtildi.

Kaynak: ANKA
