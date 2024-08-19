Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malezya'da kabul edildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile resmi ziyarette bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ile Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin, "Resmi ziyaret kapsamında Malezya'ya giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaretinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Burada Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, daha sonra Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile bir araya geldi" denildi.