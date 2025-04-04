Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Ordusu Komutanı Hafter'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Hafter'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Hafter'i kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.