Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Personeli Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul ederek çalışmalarında başarılar diledi.