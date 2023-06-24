Üye Girişi
Haberler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Personeli Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Personeli Kabul Etti

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 232'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki personeli kabul ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Orgeneral Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title