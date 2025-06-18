Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İran Sınırında İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlarla birlikte İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Van'da 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda da toplantı yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti.
Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel