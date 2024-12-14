Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.