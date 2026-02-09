Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Al-Lachmawi'yi kabul etti

Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ve Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i makamında kabul etti. Bakanlık, kabule dair fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ve Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Al-Lachmawi ve beraberindeki Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil'i makamında kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
