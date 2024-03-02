Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Bakanlıktan Güler'in, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.