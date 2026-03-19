Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hatay'da ziyaretlerde bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ramazan Bayramı arifesinde geldiği Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, ilk olarak Valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Güler, Vali Masatlı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

