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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hatay'da çalışmalara ilişkin bilgi aldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile kentteki çalışmalara ilişkin bilgi almak üzere Hatay'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hatay'a gitti. Bakan Güler, ilk olarak 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, daha sonra beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hatay Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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