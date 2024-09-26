Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünkü Şırnak ziyaretinin ardından bugün Hakkari'ye geçti. Bakan Güler, ilk olarak 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı olan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. Bakan Güler, Tugay'da inceleme ve denetlemelerde bulunup talimatlar verdi. Personele hitap eden Bakan Güler'in beraberinde Bakan yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.