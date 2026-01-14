Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den, Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a Ziyaret

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Berlin'de Almanya Savunma Bakanlığı'nı ziyaret ederek mevkidaşı Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Berlin'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı."