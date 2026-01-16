Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşerek güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

( ANKARA ) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

