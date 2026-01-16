Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşerek güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
( ANKARA ) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel