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TSK Komuta Kademesi TCG Yavuz'u Gezdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, emekliye ayrıldıktan sonra "müze gemi" statüsüne alınan TCG Yavuz'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, emekliye ayrıldıktan sonra "müze gemi" statüsüne alınan TCG Yavuz'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor.

Emekliye ayrıldıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından "müze gemi" statüsüne alınan TCG Yavuz fırkateyni, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyarete açıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile TCG Yavuz'u ziyaret ederek, "müze gemi" hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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