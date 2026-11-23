Milli Savunma Bakanı Güler, Ummanlı Al Zaabi'yi Ankara'da ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İkili, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al Zaabi'yi, bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Al Zaabi, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA