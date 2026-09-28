Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu MSB'de kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu MSB'de kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA