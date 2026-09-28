Milli Savunma Bakanı Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu MSB'de kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Uraloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA