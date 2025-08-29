Milli Savunma Bakanı Güler: Terör belasından kurtulmakta kararlıyız
Bakan Yaşar Güler, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası terfi eden personel için düzenlenen törende, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törene katıldı.
Bakan Güler: 40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel