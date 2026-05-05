Milli Savunma Bakanı Güler, MKE'nin yeni ürünlerinin lansmanına katıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) yeni ürünlerinin lansmanına katıldı.

Güler, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında düzenlenen Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) yeni ürünlerinin lansmanına katıldı.

Burada konuşan Güler, programda, bakanlığa bağlı MKE'nin çok büyük emeklerle hazırlamış olduğu ürünleri gururla izlediklerini söyledi.

Çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür ederek başarı dileyen Güler, "MKE'de çalışan çok değerli gizli kahramanlarımızın gece gündüz durmadan çalışarak ürettikleri bu sistemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururla kullanacağı silahlar, dost ve kardeş ülkeler tarafından da sürekli olarak aranan ve istenen silahlarımız. Bunları bütün dost ve kardeş ülkelerimizle de aynı şekilde paylaşıyoruz." diye konuştu.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise bugün Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı, vizyonunu ve geleceğe yönelik kararlılığını ortaya koyan çok önemli bir platformda bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, savunma sanayisi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığı güç ve vizyonla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, geliştirdiği ileri teknolojilerle oyun değiştirici sistemler ortaya koyan bir ülke konumuna yükseldiğini belirten Keleş, "Makine ve Kimya Endüstrisi, kökleri 15'inci yüzyıla dayanan, 1453'te Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Tophane-i Amire adıyla kurulan şirketimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız üretim kabiliyetini sağlamak amacıyla yapısal, dijital, teknolojik, insan kaynağı ve yatırım başlıklarını kapsayan kritik bir dönüşüm sürecini bütüncül bir şekilde yürütmektedir. Bugün MKE, dünyanın en büyük 80'inci savunma sanayii şirketi olarak özgün tasarımlarla yeni sistem ve teknolojileri geliştiren yeni bir AR-GE anlayışına geçmiştir." ifadelerini kullandı.

"Mühimmat ve silah sistemlerinde üretim kapasitemizi artırdık"

Keleş, her bir ürün ve teknolojiyi etkili, basit ve ucuz yaklaşımıyla geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün bu üç kelime artık şirketimizin kültürü haline geldi ve burada gördüğünüz ürünlerin tamamı bu mantıkla geliştirildi. Fabrika ağımızın büyümesi, mevcut üretim hatlarımızın modernize edilmesi başta olmak üzere birçok üründe yüzde 5 bin 400'lere varan kapasite artışına yönelik yatırımları hayata geçirdik. 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında, 2025 yılında 351 tezgah ve 33 üretim hattını devreye alarak mühimmat ve silah sistemlerinde üretim kapasitemizi artırdık."

Tüm yatırımların meyvesini almaya başladıklarını dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"2026 yılının son çeyreğinde bahsettiğim yatırımların tamamı devreye alınmış olacak. 2027 yılı ocak ayı itibarıyla Türkiye ve dünyayı ezberleri bozan yeni MKE ile tanıştırıyor olacağız. MKE olarak Türkiye Yüzyılı'nda sahip olduğumuz tecrübe ve güçlü mühendislik altyapısıyla savunma sanayii alanında 'Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuna katkı sunmaya, küresel ölçekte daha güçlü bir marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin öncelikli tercihi olmayı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Keleş, ilk kez TOLGA YHSS ile entegre çalışacak ENFAL-17 füzesi, lazer silah sistemi, akustik tespit sistemi, 155 milimetre araç üstü obüs ATTİLA, 105 milimetre araç üstü obüs URAN, mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE ALPAY-2 ve MKE 300 BLK piyade tüfeği başta olmak üzere 50'den fazla yeni ürünün tanıtımını yaptı.

Programın ardından MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve MKE arasında "Muhtelif Miktarda KBRN Koruyucu Malzeme Tedariki Sözleşmesi" imzalandı.