Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Heyetine Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve Libya askeri heyetinin uçak kazası nedeniyle hayatlarını kaybetmesinin ardından Ankara'da bulunan hayatlarını kaybedenlerin aileleri ile Libyalı askeri yetkililere taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve şehitlerimizin aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve şehitlerimizin ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde, kaybettiğimiz Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi."