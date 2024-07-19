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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki heyetle, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretlerde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından fotoğraf ve görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki heyetle, Boğaz Şehitliği, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesiyle KKTC'ye giden Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle Boğaz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Heyet, daha sonra Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada, ziyaretlere ilişkin fotoğraf ve görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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