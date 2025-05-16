Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani'yi Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Al Sani'yi, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Al Sani, Onur Kıtası'nı selamladı.

Güler ve Al Sani, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.