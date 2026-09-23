Milli Savunma Bakanı Güler, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıttı, Kars kaşarı tattı

Milli Savunma Bakanı Güler, Kars'ta çocuklara oyuncak dağıttı, Kars kaşarı tattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Güler, çocuklara oyuncak hediye etti, coğrafi işaret belgeli Kars kaşarını tattı ve bir şehidin ailesini basına kapalı ziyaret etti.
BAKAN GÜLER, KARS KAŞARI TATTI, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Kars'ta çeşitli programlara katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüşen ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Güler, çocuklara oyuncak hediye etti. Kars'ın coğrafi işaret belgeli kaşar peynirinden tadan Bakan Güler, beğendiğini söyledi. Bakan Güler, Kars'ta bir şehidin ailesini de ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı