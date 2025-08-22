Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kabule dair fotoğraflar Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Tokel'i kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
