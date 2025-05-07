Milli Savunma Bakanı Güler, Kamerun'da Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunduğu Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.