Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile Lahey'de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile Lahey'de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki bakan tarafından niyet beyanı imzalandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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