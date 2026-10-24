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Milli Savunma Bakanı Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret edip bilgi aldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret ederek devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyarette Güler'e Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Alp Havacılık'ı da ziyaret ederek devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'e, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti."

Kaynak: AA
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