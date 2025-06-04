Milli Savunma Bakanı Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Güler, Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu İmzaladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile birlikte gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katıldı ve Türkiye adına mektubu imzaladı.

- Milli Savunma Bakanı Güler "Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katılarak, Türkiye adına mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katılarak, Türkiye adına mektubu imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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