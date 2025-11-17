Haberler

Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

Bakan Güler'den Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan'daki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Güler, "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer." ifadelerini kullandı.

  • Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu.
  • Uçağın kara kutusu Türkiye'ye getirildi.
  • Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürecek.

20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan'daki uçak kazasında karakutunun incelenmesine ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Güler, "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer." dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan ülkemize dönerken Gürcistan sınırları içinde düştüğü haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu.

KARA KUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kazanın ardından bölgeye giden ekipler, uçağın kara kutusunu Türkiye'ye getirdi. Uçağın düşme nedeni kara kutunun çözümünün ardından öğrenilecek.

BAKAN GÜLER: KARA KUTUNUN ÇÖZÜMÜ İKİ AY SÜRER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den uçağın kara kutusuna ilişkin açıklama geldi. Bakan Güler, "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer" dedi.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde açıklanmıştı:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
