Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Oyuncu Ruby Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla uzun yıllar sessiz kaldığı bir olayı kamuoyuna taşıdı. O dönem henüz 20’li yaşlarının başında olduğunu belirten Rose, yaşadığı anın kendisinde derin bir travma bıraktığını ifade etti.

“YÜZÜME KADAR GELDİ” DİYEREK ANLATTI

Rose, olay anını anlatırken, karşı tarafın kendisine doğru eğildiğini ve iç çamaşırını çekerek uygunsuz bir şekilde kendisine temas ettiğini öne sürdü. Bu anın kendisi için son derece sarsıcı olduğunu belirten oyuncu, yaşadıklarının ardından büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Ünlü isim, yaşananların ardından fiziksel olarak tepki verdiğini ve kontrolünü kaybettiğini ifade ederken, bu durumun olayın ne kadar ağır olduğunu gösterdiğini vurguladı. Rose’un sözleri, yaşadıklarının sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda travmatik bir deneyim olduğunu ortaya koydu.

“20 YILDIR SUSTUM”

Ruby Rose, bu olayı kamuoyu önünde dile getirebilmesinin yaklaşık 20 yıl sürdüğünü belirterek, “Bunu söylemek neredeyse iki on yıl sürdü” dedi. Ünlü oyuncu, yaşadıklarının hayatında derin izler bıraktığını ve uzun süre bu yükle yaşadığını ifade etti.

GÖZLER KARŞI TARAFTA

Rose’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, iddialarla ilgili Katy Perry cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.