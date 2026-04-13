Ali Koç ve Sadettin Saran el sıkıştı: Fenerbahçe'de imzalar atılıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, otomotiv sektörünün dev ismi Otokoç ile olan birlikteliğini yineliyor. Geçtiğimiz sezonlarda yakalanan ticari ve sportif sinerjiyi sürdürmek isteyen taraflar, yeni sözleşme için tüm şartlarda mutabık kaldı.

İMZA TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sponsorluk anlaşmasının detaylarının paylaşılacağı ve resmi imzaların atılacağı tören, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda düzenlenecek.

SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ KATILMAYACAK

İmza törenine Sadettin Saran ve Ali Koç katılmayacak. Fenerbahçe’yi Murat Salar, Otokoç’u ise İnan Ekici temsil edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, '' Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç ile yenilenen iş birliği anlaşmasının imza töreni, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir. Başkan Vekilimiz Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici ve Futbol A Takım Kaptanımız Milan Škriniar’ın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.30’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.