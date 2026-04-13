Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası Gana’dan gelen acı haberle sarsıldı. Berekum Chelsea’nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Dominic Frimpong, takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

MAÇ SONRASI PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Gana Premier Lig’de FC Samartex ile oynanan karşılaşmanın ardından yola çıkan Berekum Chelsea kafilesi, silahlı saldırganların hedefi oldu. Takım otobüsünün pusuya düşürüldüğü saldırıda büyük panik yaşandı.

BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında genç forvet Dominic Frimpong’un başından vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Gana Futbol Federasyonu da yaptığı duyuruyla acı haberi doğruladı.

KAYIP FUTBOLCULAR İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından bazı futbolculara ulaşılamadığı ve Gana yetkililerinin kayıp isimler için geniş çaplı arama çalışması başlattığı bildirildi. Geleceğin önemli yetenekleri arasında gösterilen Frimpong’un hayatını kaybetmesi, futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.