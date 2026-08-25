Haberler

Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi Tatvan'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e gitti. TSK komuta kademesiyle birlikte 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretine eşlik eden Güler'in de Ahlat'a beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile birlikte gittiği ifade edildi.

Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşım savcılığı harekete geçirdi

Erdoğan’a yönelik çirkin paylaşım savcılığı harekete geçirdi
Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz

"Tüzük değişecek, bunu zorunlu hale getireceğiz"
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış